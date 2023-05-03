​​​​​​​الكرملين يعلن إحباط محاولة اغتيال بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، إسقاط طائرتين مسيّرتين، في منطقة الكرملين، وقالت إن: "نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيّرتين".

وأكد الكرملين أن: "الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 أيار، حيث يتم التخطيط أيضاً لحضور ضيوف أجانب".

وجاء في بيان الكرملين: "استهدفت طائرتان مسيّرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما".

وأضاف بيان الكرملين إن: "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسباً".

(م ش)