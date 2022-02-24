​​​​​​​الكرملين لا يرى عوائق لتنظيم مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي ولكن بشرط!

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي، لكن فقط "إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية".

وأضاف بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال في هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات "إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر".

كما تطرق بيسكوف إلى الأهداف الروسية من العملية، وقال: "يجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، وألا يتم نشر أسلحة هجومية فيها".

وأوضح أن "طول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعتمد على كيفية تقدمها"، لافتاً أن "الهجوم يجب أن يطهر البلاد من النازيين"، على حد وصفه، ويجب أن يتم "تحييد" الإمكانات العسكرية لكييف.

وشدد على أن "هدف العملية العسكرية الروسية، هو منع عسكرة أوكرانيا، لأن هذا يشكل تهديداً لشعبنا".

وأوضح بيسكوف بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية: "لقد صغنا هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد، ويعني التخلي عن أنظمة تسلح.. السؤال هنا هو ما إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة لذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح الخميس 24 شباط/ فبراير شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ إن "لا خطط" لإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الناتو فعّل "خططه الدفاعية" للدول الحليفة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيعقد قمة افتراضية يوم غدٍ الجمعة لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووصف العملية بأنها "غزو متعمد وبدم بارد ومخطط له منذ فترة طويلة." واتهم "روسيا باستخدام القوة لمحاولة إعادة كتابة التاريخ"، وقال: "هذه لحظة خطيرة لأمن أوروبا".

(ح)