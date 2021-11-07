​​​​​​​الكردستانيون والأتراك في فيينا يدينون ممارسات السلطات التركية بحق HDP

نظمت الجالية الكردستانية والتركية فعالية حاشدة بمبادرة اتحاد القوى الديمقراطية في العاصمة النمساوية فيينا في ذكرى الانقلاب السياسي الذي قام به تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الـ 4 من تشرين الثاني عام 2016, بحق حزب الشعوب الديمقراطي وأعضائه وإداريه، حسب وكالة فرات للأنباء.

وأدان المشاركون خلال الفعالية التي نظمت أمام دار أوبرا كارلسبلاتز، سياسة وفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP/MHP)، وطالبوا بالإفراج الفوري عن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي السجناء، رافعين صور الشهيدة الديمقراطية، دنيز بويراز، ومرشحي حزب الشعوب الديمقراطي المسجونين، وأعلام حزب الشعوب الديمقراطي.

وأكد المشاركون في الفعالية، أن حزب الشعوب الديمقراطي الذي قاوم وناضل أمام الانقلاب السياسي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أصبح أكثر قوة ولا زال أملاً لكافة الشعوب، كما أنه مصمم على مواصلة النضال الديمقراطي في كل مكان يتواجد فيه.

كما دعا البرلماني السابق لولاية آمد، زيا بير، من خلال كلمة جميع الثوار والديمقراطيين من تركيا وكردستان الذين يعيشون في أوروبا، بالقول: " يجب على الجميع تصعيد مسيرة نضال الشعوب الديمقراطي الذي انطلق ضد فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، في كل مكان يتواجدون فيه، وأن يتضامنوا مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي هو أمل الشعوب، في جميع أنحاء أوروبا".

(ف)