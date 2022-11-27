​​​​​​​الكردستانيون في دمشق يحيون ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني

فعالية الاحتفال بذكرى التأسيس، ألقت خلالها الإدارية في مؤتمر ستار في دمشق برجم يوسف كلمة باركت فيها ذكرى تأسيس الحزب وقالت:" القائد عبد الله أوجلان أسس الحزب لتحرير الكرد من الاحتلال وسياسات الهيمنة التي كانت تضطهد الكرد لمئات السنين".

وتابعت: جاء ذلك إكمالاً لثورات الشيخ سعيد والسيد رضا وغيرهم الكثير، وإنه يمثل خطوة ثورية من أجل الكرد وحريتهم.

وأكدت أن حزب العمال الكردستاني أسس على مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الطوائف وفئات المجتمع ويعتبر من أوائل الأحزاب في الشرق الأوسط التي طالبت بحقوق المرأة .

وقالت في ختام حديثها:" على الرغم من جميع هجمات الاحتلال التركي الفاشي إلا أن الحزب استمر ويدخل في عامه الـ45 من النضال وسيتمر حتى النصر".

وبعد انتهاء الكلمة، تعالت الشعارات الثورية في المكان" تحيا المقاومة و يحيا PKK ".

(سـ)