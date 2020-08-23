​​​​​​​الكردستانيون في ألمانيا يندّدون بالعنف ضد النساء

واجتمع العشرات من الجالية الكردستانية وأصدقاءهم الألمان بعد نداء من بيت الشعب في هالبلاتز بنورمبرغ الألمانية لإدانة الهجمات العنيفة التي تشنها الدولة التركية على النساء في شمال كردستان وتركيا.

وفي ساحة الاحتجاج نُصبت خيمة عُلّقت فيها صور النساء اللواتي قُتلن على يد الدولة التركية وتعرضن للعنف ورُفعت لافتات كتب عليها "الشرطة والجنود الأتراك مغتصبون والعنف ضد المرأة سياسة".

وخلاله، أُدلي ببيان أُشير فيه إلى أن عقلية وإيديولوجية النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية معادية للمرأة، وينفذ هجماته من أجل القضاء على إنجازات المرأة.

ودعا البيان النساء إلى تعزيز تنظيم أنفسهن ضد جميع أشكال الاعتداء.