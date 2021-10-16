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​​​​​​​الكردستانيون في ألمانيا يدينون استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

أدان الكردستانيون في احتجاج بمدينة فوبرتال الألمانية، استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).
كردستان 2021-10-16T10:05:00 مركز الأخبار

ونُظم الاحتجاج أمس الجمعة، من قبل مجلس المرأة (فيان) في مدينة فوبرتال أمام مبنى التلفزيون الرسمي الألماني (WDR), حسب وكالة فرات للأنباء.

وعبّرَ الناشطون المشاركون عن رفضهم لاستخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكرد, مؤكدين أن جرائمه هي جرائم حرب وضد الإنسانية، كما استنكروا صمت الدولة الألمانية ووسائل إعلامها وصمت كافة القوى الدولية.

وشدد الكردستانيون على ضرورة وقوف الرأي العام ضد جرائم الاحتلال التركي.

في نهاية الاحتجاج، سلّم الناشطون الكردستانيون ملف جرائم الاحتلال التركي إلى المديرين التنفيذيين للتلفزيون الرسمي الألماني  (WDR).

(ف) 


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