​​​​​​​الكردستانيّون في السّويد يستذكرون كوكبة من شهداء الحرّية

وهذه المراسم تم تنظيمها من قبل مجلس عوائل الشهداء في أوروبّا، بمركز المجتمع الديمقراطي الكردستاني الذي زُيّن بصور الشهداء، وشارك فيها العشرات من الكردستانيين وأصدقاء الشعب الكردي في أوروبّا، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي كارتال، الذي قدّم في البداية التعازي لذوي شهداء الحرية وتمنّى لهم ولرفاقهم المناضلين الصبر والسلوان، وقال : "إنّ كافة المكتسبات التي حصلنا عليها هي نتاجات نضال وتضحيات الشهداء، وإنّ المقاومة العظيمة لقوات الدفاع الشعبي أفشلت كافة مخططات الاحتلال في كردستان".

وأكد كارتال أنّ المقاومة البطولية في حفتانين وصمود المقاتلين أمام أحدث أنواع الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا التي تستخدمها تركيا ضدهم جعلت تركيا تتخبط وتهاجم كل من حولها، منوّهاً بأنّ قوات الدفاع الشعبي أطلقت حملتها البطولية ضد جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان، وأكّد على ضرورة أن يساندها الشعب داخل وخارج كردستان، عبر تصعيد النضال والخروج إلى الساحات والالتفاف حول هذه المقاومة التاريخية، وبالأخص رفع وتيرة الانتفاضة دعماً لحملة حرية القائد أوجلان، وقال : "لأنّ حرية أوجلان تعني ميلاد للحرية".

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لـ KNK أحمد قرموس، الذي استذكر كافة شهداء الحرية وقدّم العزاء لذويهم، وتحدث عن دور الشهداء في ثورة الحرية وانتصاراتها، مؤكّداً أنّ الوفاء لتضحيات الشهداء هو ضمان النصر.

واختتمت المراسم بعرض سنفزيون عن حياة المناضلين والشهداء الذين تمّ استذكارهم وهم كل من "الشهيد دليل هركول الاسم الحقيقي هاليس آكا، وروهال عامودا الاسم الحقيقي ريحان محمد، وشرفان بوتان الاسم الحقيقي أحمد كافاس" الذين استشهدوا بتاريخ 13 حزيران 2020 في منطقة كابار، بالإضافة إلى الشهيد "دوزدار حمو الاسم الحقيقي عبد الرحمن حمو الذي استشهد في تشرين الثاني 2019 والشهيدة ليلى آكر الاسم الحقيقي فيليز أصلان" اللذين استشهدا بقصف لطيران الاحتلال التركي على جبال كردستان.

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ANHA