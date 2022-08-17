​​​​​​​الكرد وأصدقاؤهم يعتصمون في النمسا ضد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

بناءً على دعوة مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا ‎(KCDK-E)‎ للاحتجاج العاجل، خرج الكردستانيون وأصدقاؤهم أمس، إلى الساحات في العاصمة فيينا، تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

اجتمع الكردستانيون في ساحة ستيفن بلاتز، وهناك ألقيت كلمات نددت بالهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي.

وكانت دولة الاحتلال التركي قد شنت خلال اليومين المنصرمين هجمات عنيفة طالت نواحي عامودا، والدرباسية، وتل تمر، وزركان في إقليم الجزيرة، ومدينة كوباني وريفيها الشرقي والغربي، والريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة في إقليم الفرات، بالإضافة إلى ريف مدينة منبج، وقرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء في إقليم عفرين، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، وأضرار مادية جسيمة.

كما قام الكردستانيون خلال اعتصامهم بجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب"، لينتهي الاعتصام بترديد الشعارات من قبيل "أردوغان فاشي"، "تحيا مقاومة روج آفا".

في السياق نفسه، خرج أبناء الجالية الكردية وأصدقاؤهم في مدينة غراتس النمساوية، أمس، في وقفة احتجاجية أدانوا خلالها هجمات دولة الاحتلال التركي.

هذا وقد نُظمت الوقفة في ساحة "Haptplatz"، كما ردد المشاركون شعارات منددة بهجمات دولة الاحتلال.

(س ر)