​​​​​​​الكرد والعرب: أخوة الشعوب أفشلت المخططات التي تستهدف الاستقرار

شن مرتزقة داعش في ٢٠ كانون الثاني المنصرم هجوماً على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وتصدت قوات سوريا الديمقراطية لها وأفشلت مخططهم الهادف إلى القضاء على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

هذا واستغلت بعض الجهات، وفي مقدمتها تركيا، موضوع نزوح سكان حي غويران ومعظمهم من المكون العربي؛ بسبب الهجوم لإثارة النعرات الطائفية واتهام قسد بتهجيرهم عمداً.

ويقول مواطنون من الكرد والعرب من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب إن وقوف المكونات إلى جانب المقاتلين كان كفيلاً بدحر الهجوم وإفشال المخططات التي سعت إلى ضرب مشروع الأمة الديمقراطية.

'كلنا أخوة في المنطقة'

محمود مصطفى من المكون العربي قال "الشعب السوري بجميع مكوناته يعيشون مع بعضهم البعض على هذه الأرض، وأضاف "جميع المكونات في المنطقة يعيشون كأخوة لا فرق بين الكرد والعرب والتركمان والسريان".

وأشار إلى سياسات التفرقة التي تنتهجها الدول القومية " الدولة التركية والدولة القومية تختلقان الفتن بين الأطياف والمذاهب والأديان، من أجل إضعاف إرادتها".

وأشار مصطفى إلى أن القائد عبد الله أوجلان أعلن عن مشروع أخوة الشعوب بهدف توحيد جميع المكونات بروح واحدة، فلجأت الدولة التركية إلى ضرب المكونات ببعضهم البعض، ويقول "الهجمات الأخيرة لمرتزقة داعش على سجن الصناعة في غويران كانت بدعم من الاحتلال التركي لضرب أمن واستقرار المنطقة".

مضيفاً "أخوة الشعوب استطاعت أن تفشل هجمات مرتزقة داعش والمخططات التركية التي كانت تسعى إلى إنقاذ داعش وإحياءه من جديد".

'سنحافظ على مكتسباتنا'

ومن جانبه، أكد المواطن سليمان خليل من المكون الكردي أن هجمات الدولة التركية هدفها القضاء على مشروع الإدارة الذاتية الذي حقق مكتسبات تاريخية.

خليل يرى أن دعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية التي تحمي المنطقة واجب على كل فرد ومن كافة المكونات للحفاظ على الاستقرار المستدام.

وقال "سنحافظ على مكتسباتنا"

'مقاومة الشعوب أثبتت للعالم أنهم يستطيعون مواجهة جميع السياسات والمؤامرات'

أما كلستان خليل، وهي من المكون الكردي فأشارت إلى أن الدولة التركية تسعى إلى إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، ونوّهت أنها تريد ذلك؛ لأن المشروع لا يخدم أفكارهم القوموية الضيقة.

كلستان أكدت أن مقاومة الشعوب أثبتت للعالم أنهم يستطيعون مواجهة جميع السياسات والمؤامرات التي تسعى إلى ضرب هذه الأخوة بينهم.

وأكملت كلستان حديثها "الدولة التركية تريد احتلال الأراضي السورية عن طريق زرع الفتن بين الشعوب من أجل تحقيق مشروعها العثماني في المنطقة".

وفي نهاية حديثها، قالت كلستان خليل "نحن الشعوب سنقاوم ونكافح إلى جانب قواتنا العسكرية لدحر داعش الإرهابي والاحتلال التركي في المنطقة".

(سـ)

ANHA