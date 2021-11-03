​​​​​​​الكلمة الأخيرة للمقاومة

خليل جمال

سيطر داعش قبل 7 سنوات على جزء كبير من العراق وسوريا وأعلن خلافته في الرقة. في 15 أيلول 2014 شن داعش هجوماً من 3 جهات على كوباني. وقبل تلك الفترة كان داعش قد سيطر على محافظة الأنبار العراقية واحتل الموصل وتوجّه إلى هولير. قضى داعش في البداية على المجموعات المرتزقة الأخرى في سوريا وأسر عناصر من قوات النظام، وفرض سيطرته تقريباً على دمشق.

توجهت هذه المجموعة المرتزقة إلى الكرد في 3 آب 2014 في شنكال. كما سيطرت على مخمور لفترة قصيرة. وتعرضت كركوك ومحيطها لهجمات عديدة من قبل مرتزقة داعش. باختصار، تأسست إمبراطورية الخوف في المنطقة. اختفت الحدود العراقية السورية. تأسست "الدولة الإسلامية في العراق والشام". باستثناء إسرائيل والدولة التركية الفاشية، تعرضت بريطانيا وجميع الدول الغربية، وخاصة فرنسا، للتهديد بأنشطة داعش. كانت هناك فظائع لداعش من ليبيا إلى نيجيريا ومالي، ومن هناك إلى الصومال والسودان والعراق. وقعت فظائع داعش في 52 دولة إسلامية، ومن المثير للاهتمام أن مدارس "إيشك أوكولاري" (مدارس فتح الله غولن) كانت موجودة في جميع هذه البلدان تقريباً

تم إعادة تصميم الشرق الأوسط من قبل داعش. وكأن داعش قامت بتنفيذ "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي طورته الولايات المتحدة تحت الرئاسة المشتركة للزعيم الفاشي أردوغان.

تأسس داعش في عام 2007 بمثل هذا المشروع وبدأ نشاطه في عام 2011. منذ 3 آب، بدأت هجمات الإبادة الجماعية على الكرد من شنكال. بهذه الهجمات حاولوا تنفيذ المشروع العثماني الجديد. بعد ذلك لطالما تم ذكر اسم داعش جنباً إلى جنب مع اسم السلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية / حزب الحركة القومية والزعيم الفاشي أردوغان. لقد أصبح داعش جزءاً من المشروع العثماني الجديد، وأصبح أردوغان خليفتهم!

كوباني؛ ستالينغيراد الثانية

بعد 5 أيام من الهجوم على كوباني أي في 20 أيلول 2014، وصل مسؤولو السفارة التركية في الموصل إلى تركيا عن طريق كري سبي. أنهى رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو، زيارته لأذربيجان وجاء إلى أورفة لتقديم التهاني.

مع تحرير كوباني في 20 كانون الثاني 2015، تم القضاء على اعتداءات المرتزقة بشكل كامل. هذا التحرير يعني أيضاً نهاية أسطورة هزيمة داعش. وأدت كوباني دور مقاومة ستالينغراد وحطمت هذه الأسطورة.

ولكن ما هي أسباب هجمات مرتزقة داعش لأكثر من 4 أشهر ولماذا شن داعش مثل هذا الهجوم على الشعب الكردي؟

في كوباني، قاومت الإنسانية بطليعة الحركة الآبوجية

بدأت هجمات داعش فور إعلان الإدارة الذاتية في مقاطعات كوباني وعفرين والجزيرة. أظهرت السلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية / حزب الحركة القومية في البداية رد فعل تجاه إدارات المقاطعات. قالت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية إنها لن تسمح أبداً بتشكيل كيان إداري ثاني للكرد على حدودها، وبدأت بتنفيذ خطة هجوم على مقاطعات روج آفا. استخدمت مرتزقة داعش كوكلاء لها في هذه الهجمات. لقد حاولوا من قبل ولكنهم فشلوا في سري كانيه ومدن روج آفا الأخرى. لذلك فقط حان الوقت لاستخدام داعش. في الوقت الذي لم يتمكن فيه أحد من الوقوف في وجه داعش، هل سيتمكن الشعب الكردي من القيام بذلك دون أي تقنية أو دعم خارجي؟ لكن بدعوة من القائد عبد الله أوجلان ومنظومة المجتمع الكردستاني وحزب العمال الكردستاني، فإن جميع أبناء الشعب الكردستاني وأصدقائه والإنسانية جمعاء، قاومت. في كوباني، قاومت الإنسانية بطليعة الحركة الآبوجية.

بعد نداءات المقاومة توجه مقاتلو الكريلا إلى كوباني. وبعد نداءات القائد، كسر آلاف الشباب من شمال كردستان وتركيا الحدود وانضموا إلى المقاومة في كوباني. توجّه عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال كردستان وتركيا إلى الحدود لمنع تعرض كوباني لهجوم من قبل مرتزقة داعش. دعمت العديد من المنظمات والأحزاب السياسية، وخاصة شباب جنوب وشرق كردستان، المقاومة في كوباني.

باختصار، عنما قامت الحركة الآبوجية بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال والفاشية والمرتزقة، فإن الإنسانية متمثلة في شخص الآبوجيين قامت بإحياء المستقبل الحر وإنعاش آمال الحياة الحرة. وعلى نهج الحياة الحرة بادر الآلاف من الأشخاص بتنفيذ وصية كمال بير، وساروا نحو الحرية دون تردد وبكل شجاعة وتفاني.

شهدت البشرية انبعاث روح تشي كيفارا وسييرا ميسترا وهوشي مينه وديان بيان فو، في شخص كوباني. وبينما كان الكريلا يقاومون في كوباني من أجل الحرية، استجابت الإنسانية لهذه المقاومة من خلال إعلان يوم الأول من تشرين الثاني "يوم كوباني العالمي". في ذلك اليوم حيّا الملايين من الأشخاص من 93 دولة مقاومة كوباني.

وقال الزعيم الفاشي أردوغان إن "كوباني سقطت، إنها تسقط" لأن عداءه أعماه ولم يستطع رؤية الحقيقة. هتلر أيضاً لم يرى أن ستالينغراد سوف تقضي عليه، بسبب عدائه الأعمى للإنسانية.

هزيمة داعش هي نهاية فاشية حزب العدالة والتنمية - حزب الحركة القومية

بعد تحرير كوباني وهزيمة داعش في الباغوز، التي كانت آخر معاقل داعش أو آخر معاقل فاشية حزب العدالة والتنمية / حزب الحركة القومية في سوريا، أعلن 2 تشرين الثاني 2019 اليوم العالمي لروج آفا.

واليوم لا يوجد داعش إلا في سجون شمال وشرق سوريا، والدولة التركية الفاشية هي الأكثر انزعاجاً من ذلك. لأنه تم طرد المرتزقة الوكلاء المكلفون بمهاجمة الشعب الكردي، من جميع المناطق بدءاً من كوباني. بعبارة أخرى، أصبحت كوباني رمزاً للمقاومة ضد الفاشية والاستبداد. ولهذا لا تزال الدولة التركية الفاشية المحتلة تهدّد كوباني حتى اليوم وكأنها تنتقم لداعش. إنها ترغب بالحصول على دعم الرأي العام العالمي. كما أنها تستخدم جميع أشكال التنازلات والتضليل للحصول على هذا الدعم. لأن هزيمة داعش هي أيضاً بداية انهيار فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

من أجل الانتقام لداعش ووقف هذا الانهيار فإن الدولة التركية الفاشية تهاجم الآبوجيين في الشمال والجنوب، وترتكب جميع أنواع جرائم الحرب. كما تستخدم كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي كتابعين خونة من أجل التغطية على عدائه للشعب الكردي.

في ظل هذه الظروف بدأ الزعيم الفاشي أردوغان بتهديد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تمثل مركز المقاومة ضد داعش. وفي نفس الوقت فإنها تبحث عن دعم دولي لمخططاتها. من غير المعلوم كيف سيكون رد فعل وجواب القوى العالمية، ولكن يجب أن يكون هناك ثقة كبيرة بالنصر من أجل التمكن من الدفاع عن ثورة شمال وشرق سوريا.

يجب أن نؤمن بالنصر ...

لأن النصر لا يتحقق فقط على يد أصحاب الحق، ولكن أيضاً من قبل أولئك الذين يؤمنون بالنصر.

يجب أن نؤمن بالنصر؛

لأن العدو لم يعد عدو الماضي والشعب الكردي أيضاً لم يعد وحيداً!

يجب أن نؤتمر بالنصر؛

لأن أهالي ومقاتلي شمال وشرق سوريا، والنساء الشباب، لم يحاربوا ضد المرتزقة فقط، بل حاربوا العدو بشكل مباشر. لقد اكتسبنا التجارب والخبرات، لقد تعرفنا على عدونا وعلى نواياه. لذلك لن تتكرر عفرين وسري كانيه وكري سبي اليوم. بل على العكس سيتم تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي. لدينا القوة. لدينا التنظيم والاستعدادات اللازمة.

ويجب ألا ننسى أن الكلمة الأخيرة ليست لأصحاب القوة بل للمقاومة