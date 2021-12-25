​​​​​​​الكلدانيون يتمنون أن يكون العام القادم عام تحرير القائد أوجلان جسدياً

احتفل كلدانيو قرية خانكي اليوم السبت، بعيد ميلاد المسيح في كنيسة سيدة الانتقال، ومن ثم تبادل المحتفلون التبريكات فيما بينهم.

وتوجه الأهالي إلى الكنيسة لإشعال الشموع والاحتفال بعيد المسيح عليه السلام، وتبادل الأهالي الحلوة والفواكه فيما بينهم بمناسبة العيد التي تصادف 25 كانون الأول من كل عام والتي تحتفل جميع الطوائف المسيحية بهذا اليوم.

وخلال الاحتفال بعيد المسيح قالت هيرو مراد ابراهيم من أهالي قرية خانكي: " نحتفل بهذا اليوم الذي ولد فيه السيد المسيح، والتي تحتفل به جميع الطوائف المسيحية في العالم"، وباركت هذا اليوم على الجميع متمنية أن يكون هذا العام هو تحرير القائد عبدالله اوجلان".

هذا وتعتبر قرية خانكي القرية الكلدانية الوحيدة في شمال وشرق سوريا، وانضموا إلى مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية من خلال تشكيل مجالسهم وكوميناتهم في القرية.

(ع ع /م)

ANHA