​​​​​​​الكلاسيكيات الكردية والأبحاث التاريخية تتصدر اهتمامات زوار المعرض الثاني للكتاب الكردي

انطلق المعرض يوم أمس الثلاثاء في صالة زانا بمدينة قامشلو.

ويشارك فيه 32 دار نشر ومؤسسة ثقافية واتحاد من شمال وشرق سوريا، إضافة إلى عرض كتب من شمال وجنوب وشرق كردستان، حيث لم تتمكن دور النشر من المشاركة حضورياً بسبب العراقيل على الحدود الفاصلة.

ويضم المعرض الذي من المقرر أن تختتم فعالياته يوم غد الأربعاء، 12140 كتاباً تحت 3035 عنواناً، تتناول مواضيع تتعلق بالمرأة ومواضيع ثورية ولغوية وثقافية وفكرية وبيئية وتاريخية وأدبية وفلسفية إضافة إلى كتب دينية.

المعرض المستمر في يومه الثاني، لم يحظ بإقبال يرقى إلى مستوى التطلعات. وأرجع عضو اللجنة التحضيرية للمعرض الثاني للكتاب الكردي عبد المجيد خلف ضعف الإقبال إلى عدة أسباب.

وقال خلف إن كثافة جدول الفعاليات الثقافية والأدبية منذ مطلع شهر نيسان الفائت وتزامن مواعيد بعض الفعاليات أدّيا إلى ضعف الإقبال.

وذكر أيضاً أن الفكرة المسبقة لدى غالبية المهتمين ومحبي القراءة بأن أسعار الكتب مرتفعة دفعتهم للإحجام عن زيارة المعرض، ولكنه أكد أن هناك أجنحة في المعرض توزع الكتب بالمجان إلى جانب أجنحة تبيع الكتب بأسعار رمزية.

لافتاً إلى أن ضعف ثقافة القراءة سبب رئيس في ضعف الإقبال، وأضاف أن هذه المعارض تُنظم بهدف تشجيع القراءة.

وعن أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام زوار المعرض، ذكر خلف أنهم أبدوا اهتماماً بالكلاسيكيات الكردية (كتب ملا جزيري وأحمد خاني) والأبحاث الأدبية والتاريخية وقصص الأطفال.

(ه أ/آ)

ANHA