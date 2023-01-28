​​​​​​​الخزانة الأميركية تحذر أنقرة من عدم الامتثال للعقوبات المفروضة على موسكو

كشفت وكالة رويترز، بأن كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، سيحذر خلال جولة في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع الدول والشركات من أنها؛ قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأميركية، إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها؛ بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لرويترز، إن براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيسافر إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا في الفترة من 29 كانون الثاني إلى الثالث من شباط، ويلتقي مسؤولين حكوميين وكذلك ممثلي شركات ومؤسسات مالية للتأكيد مجدداً على أن واشنطن ستستمر في تطبيق عقوباتها بصرامة.

وأثناء وجوده في المنطقة، سيناقش نيلسون جهود وزارة الخزانة؛ لقمع الجهود الروسية للتهرب من العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على تحركها العسكري في أوكرانيا، ونشاط إيران في المنطقة، والاستثمار الأجنبي.

وتمثل هذه الزيارة أحدث زيارة يقوم بها مسؤول كبير بوزارة الخزانة إلى تركيا لمناقشة العقوبات، بعد سلسلة من التحذيرات العام الماضي من قبل مسؤولي وزارة الخزانة والتجارة، حيث كثفت واشنطن ضغوطها على أنقرة؛ لضمان تطبيق القيود الأميركية على روسيا.

وتتزامن رحلة نيلسون مع فترة من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث اختلف الحليفان في الناتو حول مجموعة من القضايا.

وفي الآونة الأخيرة، أثار رفض تركيا إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد وفنلندا في الناتو، قلق واشنطن، في حين أن أنقرة تشعر بالإحباط من أن طلبها شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 مرتبط بشكل متزايد بما إذا كان يمكن للبلدين الشماليين الانضمام إلى التحالف.

وسيزور نيلسون أنقرة، إسطنبول يومي 2 و3 شباط. وقال المتحدث، إنه سيحذر الشركات والبنوك من ضرورة تجنب المعاملات المتعلقة بعمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة، والتي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في نهاية المطاف.

ويمكن أن تحتوي العناصر ذات الاستخدام المزدوج على تطبيقات تجارية وعسكرية.

(م ش)