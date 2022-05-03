​​​​​​​الخزعلي: التمادي التركي في عمق الأراضي العراقية يتطلب من القوى السياسية الاتفاق

وعلق زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، بشأن هجمات دولة الاحتلال التركي في الأراضي العراقية.

وقال الخزعلي خلال خطبة العيد نقلها مكتبه الإعلامي، إن "هناك تقدماً عسكرياً تركياً برياً وجوياً في عمق الأراضي العراقية قابله بيانات ضعيفة من بعض الأطراف"، بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وأضاف "التمادي التركي في عمق الأراضي العراقية يتطلب من القوى السياسية الاتفاق"، وتابع، "تقارير دولية تقول أن هناك موجة من الجفاف ستشمل العالم والعراق أحد الدول المتضررة".

مؤكداً أن "الخطر العسكري والجفاف المحدقان بالعراق يتطلب من الأطراف التنازل من أجل الشعب"، مبيناً "لو أعيدت الانتخابات ستحصل صدمة لبعض الأطراف السياسية".

من جانب أخر، تحدث الخزعلي عن الانسداد السياسي في العراق، قائلاً إن "غالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات لا تمتلك الثقة بل متأكدة أنها لم تحصل على النتائج التي حصلتها".

وأضاف "إذا كان الطرف السياسي الآخر يمتلك مبادرة تضمن حق الأغلبية فليقدمها وسنتعامل معها بكل احترام".

وتابع "الإطار التنسيقي قدم ومستعد أن يستمر في تقديم المزيد لتشكيل الحكومة"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي خلال أيام العيد سيرسل مبادرته إلى كل القوى السياسية".

وأضاف "أي حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي".

(د ع)