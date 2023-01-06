​​​​​​​الخزعلي والعامري يطالبان بالخروج الفوري للقوات الأجنبية من العراق

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له: "الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي إلى إيلاء الاهتمام اللازم لحقوق عوائل الشهداء والجرحى، ولقضايا تجهيز قواتنا المسلحة وتدريبها وتطوير إمكانياتها، وتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والآليات المتطوّرة، لتكون قادرةً على حماية أرض العراق وسمائه ومياهِهِ من الانتهاكات والتجاوزات والاعتداءات، وبما يكفلُ ويُثبت قدرة العراقيين على حفظ الأمن والسيادة دون الحاجة لوجود أي قواتٍ أجنبية على أرضه، وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراجها من العراق".

ومن جهته، طالب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، بخروج فوري للقوات القتالية الأجنبية من العراق.

وذكر العامري في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي الثانية بعد المئة أنه" نتقدم بأرق التهاني وأزكى التبريكات إلى جيشنا العراقي الباسل، متمنين له دوام التقدم والرِفعة والعزة. وهو ينهض بأشرف وأقدس المهام من أجل حماية العراق والذود عن أمنه وسيادته وسلامة أرضه وسمائه".

وتابع: "بهذه المناسبة العزيزة، لا يسعنا إلاّ أن نستذكر تلك الصفحات الوضّاءة من العمل المشترك والتعاضد الأخوي، الذي أبدته كافة قواتنا الأمنية وبشتى صنوفها وتشكيلاتها في معركتها المقدسة ضد الإرهاب والتي تُوجت بالنصر المؤزر؛ بفضل الدماء الذكية الطاهرة والجهود الاستثنائية التي بذلتها الاجهزة الأمنية جميعاً".

وتابع إن" تلك الانتصارات تعكس كامل أهليتها وجهوزيتها؛ للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق، أثبت الواقع انتفاء الحاجة إليها؛ لذلك نطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

(م ش)