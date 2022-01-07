​​​​​​​الخرطوم وواشنطن تبحثان تطورات الأوضاع السودانية

وبحسب بيان صدر عن إعلام المجلس، فإن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي فيي ناقشا "مجمل تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد والجهود الجارية لحلها"، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.

وقدم عضو مجلس السيادة، خلال المحادثة الهاتفية، شرحاً مفصلاً لتعقيدات الأوضاع بالبلاد والجهود الجارية لحلها عبر إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى في البلاد، يفضي إلى توافق وطني على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وشدد "على ضرورة الاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأسرع وقت ممكن لسد الفراغ الطويل بالجهاز التنفيذي، مؤكداً ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، تتسلم بعدها إدارة البلاد حكومة مدنية منتخبة".

من جانبها، أعربت مولي عن "استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي، للتوصل إلى توافق وطني لا يقصي أحداً ويضمن مشاركة المرأة والشباب"، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الحكومة الانتقالية المدنية.

ولم ينجح اتفاق سياسي بين البرهان ورئيس الحكومة المستقيل عبد الله حمدوك، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في وضع نهاية للاحتجاجات المتكررة على السلطات الحاكمة، ما أدخل البلاد في حالة من الضبابية، وسط مخاوف من انسداد سياسي.

(د ع)