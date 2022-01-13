​​​​​​​الخرطوم.. متظاهرون يتجهون نحو القصر الرئاسي

وأشارت "لجان المقاومة" إلى أن التظاهرات ستتجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، كما حثت المشاركين على الالتزام بالسلمية والانضباط، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

أما عن سبب التأجيل أو تعديل التوقيت، فاكتفى المكتب الميداني لتنسيقيات لجان المقاومة بالقول إن "الحرب خدعة"، وفق تعبيره.

وفي السياق، نقل مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم تشديده على أهمية وقف أعمال العنف، وتأمين حق التظاهر السلمي في السودان.

وذكر المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان أكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وشدد على أهمية "وقف أعمال العنف" وتأمين حق التظاهر السلمي.

وقال البيان إن شوكان أكد أيضاً دعم بلاده لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) لأداء مهامها وللشعب السوداني "وصولاً إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي".

وأضاف أن شوكان أدلى بتصريحاته عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري، مشيراً إلى أن اللقاء بحث التطورات السياسية في السودان.

(ل د)