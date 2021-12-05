​​​​​​​الخدمات الفنية في الرقة ستنهي إعادة بناء 3 جسور قريباً وتعد بإتمام البقية

تعرضت معظم جسور مدينة الرقة لدمار شبه كلي نتيجة الحروب التي شهدتها المدينة، فيما تستمر دائرة الخدمات الفنية ومجلس الرقة المدني بتأهيل وإصلاح الجسور المدمرة، وفق الخطة التي يعمل عليها المجلس والمخططات الهندسية التي يتوجب العمل عليها في هذه الجسور.

رئيس لجنة الخدمات الفنية التابعة لمجلس الرقة المدني المهندس المدني قتيبة المحو وخلال لقاء أجرته وكالتنا معه، تحدث لنا عن الأعمال الخدمية التي تقوم بها دائرة الخدمات بتأهيل الجسور وفق الإمكانيات المتاحة وخطط عام 2022.

وقال المهندس قتيبة المحو في مستهل حديثه: "تعمل دائرة الخدمات الفنية على صيانة كافة الجسور في مدينة الرقة، وإثر الحروب في المنطقة تعرضت معظم الجسور للتدمير وتم تعويضها بجسور مؤقتة جديدة، وأخذت دائرة الخدمات الفنية على عاتقها إصلاح كافة الجسور ضمن الإمكانيات المتاحة وفق خطط هندسية معمارية".

وأوضح المحو: "عملت دائرة الخدمات الفنية خلال عام 2021 على إنشاء 3 جسور بيتونية مؤلفة من عبارات صندوقية في ريف الرقة وهي منقلة بريف الرقة الشرقي، والسباهية بالريف الغربي، وجسر شنينة بالريف الشمالي، وذكر أن معظم الجسور المدمرة في أرياف الرقة تم استبدالها بجسور حربية أو قساطل ولكن اليوم مع الدعم المقدم من مجلس الرقة المدني نقوم بإعادة بنائها على أجسامها السابقة بالبيتون والحديد المسلح وفق الإمكانيات المتاحة".

وأضاف: "تعمل دائر الخدمات الفنية على صيانة الجسور واستبدال الجسور الحربية، وقمنا بصيانة وتأهيل 12 جسراً في الرقة وريفها ضمن الإمكانيات المتاحة".

وعن الجسور وأحجامها ومواقعها بين المحو لنا تصميم كل جسر، جسر السباهية البالغ طوله 15.5 م وبعرض 11 م، يقع جسر السباهية عند مصرف مائي يصب في نهر الفرات تم استبدال الجسر الحديدي المؤقت بجسر بيتوني، وجسر منقل موجود في بلدة الحمرات شرق الرقة قمنا باستبداله بعبارة صندوقية بطول 16 متراً وعرض 12 متراً، ويتم العمل على جسر شنينة والبالغ طوله 15 متراً وبعرض 10 أمتار والواقع على نهر البليخ.".

ووعد المحو "أنه في العام القادم توجد لدينا خطة لإعادة بناء عدد من الجسور في المنطقة وذلك بحسب أهمية الجسر وموقعه".

يذكر أنه يوجد في الرقة وريفها ما يقارب 60 جسراً مدمراً، تم تأهيل 12جسراً منها، وأهمها كان جسر الرقة العتيج الواقع على نهر الفرات والذي تم إعادة بنائه ضمن إمكانيات مجلس الرقة المدني وخبراته.

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ANHA