​​​​​​​الخضروات الشتوية.. مساعٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومطالب بمزيد من الدعم

مع بداية شهر تشرين الأول من كل عام، يباشر الفلاحون في مقاطعة قامشلو زراعة الخضار الشتوية مثل الخس والبقدونس والبصل الأخضر والجرجير، والتي تعدّ ذات قيمة غذائية عالية وتعرض في الأسواق في وقتها المحدد، ولا تحتاج إلى تكاليف مثل الخضروات الصيفية بسبب قلة الري.

وخلال السنوات السابقة ونتيجة دعم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمشاريع الزراعية من تقديم مادة المازوت والسماد، تطورت زراعة الخضروات بشكل جيد، إلا أن الفلاحين يطالبون بمزيد من الدعم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وزُرع خلال هذا العام، في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة حتى الآن،3 آلاف و486 دونمًا من الأراضي الزراعية بالخضروات الشتوية، من مختلف الأنواع.

عبد الباقي يوسف، مزارع من قرية تل شعير شمال غرب ناحية تربه سبيه، يزرع كل عام أنواع عديدة من الخضار الشتوية، ويقول "لهذه الزراعات فائدة كبيرة للفلاح حيث إنها لا تحتاج إلى السقاية الكثيرة مثل الخضروات الصيفية وتعرض في الأسواق بأسعار مخفضة.

كيفية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي

وعلى الرغم من التطور الملحوظ في زراعة الخضروات الشتوية خلال السنوات السابقة، إلا أنها ما تزال تعرض الأسواق متأخرة. كما أنها لا تسد حاجة السوق الأساسية. وعن هذا الموضوع يقول المزارع عبد الباقي يوسف إن السبب يعود إلى عدم قدرة الفلاحين على بناء بيوت بلاستيكية لإيصال الخضار الشتوية في بداية الموسم، وأيضًا بسبب الاعتماد على الخضار التي المستوردة إلى المنطقة من الخارج وتلاعب التجار بالأسعار.

وهناك فرق شاسع بين الخضار المستوردة، والتي تباع بأسعار مرتفعة، وبين الخضروات المحلية والتي تخفّض أسعارها بشكل كبير فور عرضها، ما يجعل الفلاح يخسر أحيانًا، ويناشد عبد الباقي يوسف الإدارة الذاتية بتحديد الأسعار وفق تكلفة زراعتها من أجل وقف استيراد الخضار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وتعدّ الخضروات الشتوية المحلية صحية وذات قيمة غذائية عالية، حيث تزرع في تربة ملائمة وتسقى بمياه نظيفة، ولا تحتاج إلى تكاليف نقل.

(سـ)

ANHA