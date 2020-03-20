​​​​​​​الخبيزة...نبتة ذات فائدة صحية وقطفها يتميز بالتعاون بين النساء

في مثل هذا الوقت من كل عام، تخرج النسوة العفرينيات إلى السهول والحقول لجمع النباتات العشبية، واستخدامها في الطعام أو صنع العصائر.

و أكثر النباتات انتشاراً "الخبيزة"، وهي نبتة ورقية مثل الملوخية، والسبانخ، والهندباء، والجرجير، ولها مسميات عدة حسب كل منطقة كـ (تولك، طرشو، جاقر، خردل) كما تختلف طريقة طهيها من منطقة لأخرى.

تنمو الخبيزة المعروفة في عفرين باسم (بنجار) مع بداية فصل الربيع في السهول والحقول القريبة من منابع المياه، وبين الحشائش وأطراف الأشجار.

لهذه النبتة فوائد واستعمالات عديدة، فمن الناحية الصحية تُستخدم كدواء مُهدئ ومُسكّن للسعال والالتهابات.

أما من الناحية الاقتصادية فتقوم بعض النسوة صباحاً بجمعها وبيعها من على البسطات في الأسواق لتأمين قوتهن اليومي.

الخبيزة وتعاون النساء مع بعضهن

تخرج نساء عفرين القاطنات الآن في قرى مقاطعة الشهباء لساعات طويلة ولمسافات بعيدة لجمع نبتة الخبيزة، وبذلك يكن قد أمنن طبخة اليوم، بالإضافة إلى قضاء بعض الوقت بين الزرع والطبيعة.

وتتعاون هؤلاء النسوة مع بعضهن البعض أثناء جمع الخبيزة، وسط تبادل الأحاديث والحكايات، حتى تمتلأ أكياسهن.

المواطنة حسناء محمد تبلغ الـ 50 عاماً من عمرها، من قرية قطمة التابعة لناحية شرا بعفرين، تقطن حالياً في قرية حاسين بمقاطعة الشهباء قالت: وهي تجمع النبتة :"الخبيرة عشبة شهية لها فوائد كثيرة كونها تنبت في الطبيعة وتسقى بمياه الأمطار ".

فيما قالت المواطنة أمينة عمر تبلغ 25 عاماً، من قرية قرميلق التابعة لناحية شيه بعفرين، وتقطن الآن في مُخيم المقاومة: "عامان ونحن في المخيمات لكننا لن نتخلى عن ثقافتنا، نخرج سوياً إلى الأراضي الزراعية ونجمع النبتة، وهذا العمل اعتدنا عليه منذ أعوام طويلة ونعدّه من ثقافتنا وعاداتنا".

(س و)

ANHA