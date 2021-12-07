​​​​​​​الخارجية الكازاخستانية: محادثات أستانا بشأن سوريا في 21 و22 من الشهر الجاري

وأعلن الممثل الرسمي لوزارة خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف، اليوم، موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سوريا بالعاصمة الكازاخية نور سلطان وذلك يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الجاري.

ونقلت وكالة تاس عن صمادياروف قوله في تصريح للصحفيين: "الاجتماع سيعقد في الفترة من 21 إلى 22 كانون الأول بصيغة الحضور الشخصي" مشيرًا إلى أن جميع الأطراف أكدت مشاركتها فيه.

وانطلقت أستانا مطلع عام 2017 وفي أيار من ذات العام اتفقت الدول الثلاث على إنشاء 4 مناطق خفض التصعيد، لم يبق منها تحت سيطرة مرتزقة تركيا سوى منطقة واحدة تضم أجزاء من محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، وحاليًّا تحشد قوات حكومة دمشق على تخومها تحضيرًا لعمل عسكري جديد بحسب التقارير الإعلامية.

ومقابل السماح لروسيا وحكومة دمشق بالسيطرة على ثلاثة مناطق خفض تصعيد، منحت روسيا الضوء الأخضر لتركيا باحتلال أجزاء من سوريا، ففي عام 2018 قايضت روسيا وتركيا كلًّا من عفرين والغوطة الشرقية، وسبقها قبل ذلك مقايضة حلب في جرابلس والباب وإعزاز.

وتلعب هذه الدول دورًا سلبيًّا في الأزمة السورية من حيث التحريض على الطائفية والعنصرية وخصوصًا تركيا التي تعتبر ضامنة للمجموعات المرتزقة ومن بينها مجموعات مصنفة على لائحة الإرهاب العالمي مثل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).

(د ع)