​​​​​​​الخارجية الإيرانية تعلن استلام جزء من أموالها المجمدة في العراق

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قوله إن "هناك جزءاً من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب التدخلات الأميركية قد تم نقل بعض هذه الأصول وهي الآن قيد التنفيذ".

ولم يشر إلى كمية المبالغ والطريقة التي تم الحصول عليها.

وفي 11 آب الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن تفاصيل الاتفاق التي توصلت إليه طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة ثالثة، والذي يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية عن مصدر رسمي مطلع على هذا الاتفاق، قوله، إن: "هذا الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك سيُفرج عن 6 مليارات دولار من أموال ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية إلى جانب جزء كبير أيضاً من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي"، مشيراً إلى أن "المراحل الأولى قد بدأت من عملية الافراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 11 تموز، عن تواصل بغداد مع الجانب الأميركي بشأن دفع مستحقات إيران مقابل واردات العراق من الغاز، والبالغة 9 مليارات و250 مليون يورو، مضيفاً أن العراق قد سدد “بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها”.

وتابع السوداني أن وفداً غادر العراق إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف "الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عُمان بالاتفاق مع الخزانة الأميركية".

(د ع)