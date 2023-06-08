​​​​​​​الخارجية العراقية: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لمخيم الهول وروج

قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في كلمة العراق، التي ألقاها خلال اجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إن: "الحكومة العراقية تعمل على تحسين الخدمات والبنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد ومكافحة الفساد، وهي عازمة على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وعلى تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين".

وأضاف حسين أن: "القوات الأمنية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة، وأدت هذه الجهود إلى خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية، إن: "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لمخيم الهول وروج وتمنحه الأولوية، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة"، مبيناً أن “الحكومة العراقية أعادت قرابة 1400 أسرة، أي ما يزيد على خمسة آلاف شخص إلى مركز جدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، وتم إعادة ودمج 680 أسرة في مناطقها الأصلية بعد خضوعها إلى برامج إعادة التأهيل في المركز المذكور".

وأكد أن "الحكومة العراقية قامت بإعادة حوالي 3000 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا وقد تمت محاكمة غالبيتهم".

(م ش)