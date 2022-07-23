​​​​​​​الخارجية العراقية تؤكد: تركيا هي من ارتكبت مجزرة زاخو

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة تلفزيونية لوسائل إعلام محلية، إنه "بحسب المعلومات التي تلقيناها، فإن المنتجع في زاخو لم يتعرض للقصف من قبل حزب العمال"، لافتاً إلى أن "الأماكن التي تهاجمها تركيا في العراق ليست أماكن انتشار حزب العمال".

وأوضح "كل المعلومات التي لدينا عن الجغرافيا والسلاح ونطاقه تظهر أن هذا عمل تركيا وليس حزب العمال الكردستاني".

ولفت إلى أنه "لغاية الآن لم تقدم الحكومة التركية أي تفسير رسمي أو اعتذار للعراق"، بحسب وكالة روج نيوز.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، جلسة المجلس بحضور 242 نائباً لمناقشة قصف الاحتلال التركي على مصيف برخ، في إدارة زاخو بجنوب كوردستان، بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش.

فيما حضر الجلسة وزير الخارجية فؤاد حسين منذ انطلاقها فيما وصل بعد ذلك كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وقصفت مدفعية الجيش الاحتلال التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع قتلى من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وحاول نيجيرفان بارزاني، تبرئة دولة الاحتلال التركي من دماء الذين قتلوا في زاخو، عبر تغريد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) خارج السرب العراقي والكردي والعربي والغربي، وأطلق تصريحات تشرعن المجزرة التركية، عبر إلقاء اللوم على حزب العمال الكردستاني بخصوص مجزرة زاخو، وقال إن "على الحكومة الاتحادية العراقية منع تهديد أمن الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة إيقاف الجيش التركي ومسلحي (بي كا كا) معاركهم وصداماتهم".

(د ع)