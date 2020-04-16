​​​​​​​الخارجية العراقية تستنكر الهجوم التركي على مخيم مخمور

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن الوزارة تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف إن وزير الخارجية وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أفادت في وقت سابق، أمس الأربعاء، بتعرض مخيم مخمور للاجئين لقصف عبر طيران مُسيّر تركي.

وذكرت الخلية أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية من خلال طائرة مُسيّرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة.

ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو متراً جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره جوخ الاستراتيجي.

(م)