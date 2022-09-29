​​​​​​​الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

وقالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، إنه "تم استدعاء السفير الإيرانيّ لدى العراق محمد كاظم آل صادق، جرّاء عمليات القصف المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على مدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق، طيلة الأيام الماضيّة، لاسيما صباح يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، والــذي أدّى إلـى استشهاد وإصابة عـدد مـن المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم، وتدمير للبنى التحتيّة"، بحسب ما نقلته شبكة السومرية نيوز.

وأضافت، أن "رئيس دائرة الدول المجاورة إحسان العواديّ، سلّم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى العراق مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمة والتي مثلت استمراراً لاعتداءات القوات الإيرانيَّة على سيادة العراق وحرمـة أراضـيـّه وأخـذت طابعـاً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيَّة".

وشددت الوزارة في المذكرة، "رفضها لتلك الأعمال وما نجم عنها من ترويع وإرهاب المواطنين الآمنين، وطالبت الوزارة باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في معالجة التحديات الأمنيَّة؛ وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين"

وكانت المدفعية الإيرانية قد جددت قصفها على مناطق برادوست في باشور، كما شنت طائرات مسيّرة مفخخة تابعة للسلطات الإيرانية، هجوماً على مقرات الأحزاب الثلاثة لتجمّع شرق كردستان في منطقة زركويز القريبة من السليمانية وقضاء كوي التابع لهولير.

يذكر أن وزارة الصحة في جنوب كردستان أعلنت، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني.

(د ع)