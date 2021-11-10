​​​​​​​الخارجية الأميركية: قلقون من زيارة الوزير الإماراتي إلى دمشق ولن ندعم هذه الجهود

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الثلاثاء، في إفادة للصحفيين: "نحن قلقون من تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها. هذه الإدارة لن تعبّر عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد، وهو ديكتاتور وحشي".

وأعلنت دمشق أمس، استقبال الأسد لوزير الخارجية الإماراتي، مشيرة إلى أنهما ناقشا التطورات على المستوى العربي والعلاقات بين البلدين. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.

وعلّق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على زيارة وزير خارجية بلاده عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا ولقائه الأسد، قائلًا: "إن الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتعزيز العلاقات ووصل ما قُطع".

(ي ح)