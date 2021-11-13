​​​​​​​الخارجية الأميركية: الجماعات الإرهابية في سوريا تهدد أمننا القومي

وقالت الولايات المتحدة إن الجماعات الإرهابية (داعش) في سوريا تهدد أمنها القومي وتهدد الشعب السوري، وأن القوات الأميركية لن تنسحب حتى يتم القضاء على هذا التهديد، بحسب ما أورده موقع العربية الإنكليزي.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة: "الجماعات الإرهابية، مثل داعش في سوريا، تهدد بشكل مباشر الأمن القومي للولايات المتحدة والشعب السوري. الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمهمة العسكرية ضد داعش".

وظهرت تقارير متضاربة في الأشهر الأخيرة حول التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بالبقاء في الشرق الأوسط بعد الانسحاب من أفغانستان.

ولكن مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين أبلغوا موقع العربية الإنكليزي في وقت سابق أن قواتهم ستبقى في العراق وسوريا حتى تكتمل مهامهم.

وفي العراق، بعد تعرضها لضغوط متزايدة من المجموعات والأحزاب السياسية المدعومة من إيران، وافقت واشنطن على إنهاء "مهمتها القتالية" والانتقال إلى دور رقابي أكبر.

وعلى الرغم من وجود القوات الأميركية في العراق بدعوة من بغداد، فإن الفصائل الموالية لإيران تدعو القوات الأميركية إلى مغادرة البلاد.

أما بالنسبة لسوريا، فإن الولايات المتحدة تواصل قتالها ضد داعش في الجزء الشمالي من البلاد. ويوم الجمعة، دحضت وزارة الخارجية جميع الشكوك حول نية الولايات المتحدة الانسحاب في المستقبل المنظور.

وقالت وزارة الخارجية: "سنواصل مهمتنا في سوريا حتى يتم القضاء على التهديد الذي تشكله المجموعة الإرهابية".

(م ش)