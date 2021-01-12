​​​​​​​الخارجية الأميركية تكشف سجلات سرية عن ارتباط دولة إيران بتنظيم القاعدة

وينوي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، استخدام المعلومات الاستخباراتية والتي يكشف عنها للمرة الأولى، لتوضيح الصلات بين إيران وتنظيم القاعدة، وفقًا لما نقلته شبكة العربية عن موقع رويترز.

وكان بومبيو، كتب في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الولايات المتحدة رُفعت السرية عن وثائق تتعلق باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية والإتجار بها خلال حرب "ليبيا - تشاد".

واتهمت الخارجيةُ إيران، في تقريرها، بتزويد حكومة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بأسلحة كيمياوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينات، وبعد سقوط القذافي، تم اكتشاف أسلحة كيمياوية عليها كتابات باللغة الفارسية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في خبر لها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن أبو محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 للسفارتين الأميركيتين في كل من كينيا وتنزانيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران، وهو الأمر الذي نفته طهران، قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عام 2015، والذي فرض قيودًا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات.

(ي م)