​​​​​​​الخارجية الأمريكية: زيارة أردوغان لشمال قبرص 'خطوة في الاتجاه الخاطئ'

دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها نشرته صحيفة كاثيميريني اليونانية، تركيا إلى إعادة النظر في قرارها بإعادة فتح منتجع فاروشا الشاطئي، الذي هجره القبارصة الفارّون من الغزو التركي عام 1974.

ووصفت الخارجية الأمريكية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى شمال قبرص، يوم الأحد، بأنها "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وتدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط، وتواصل المطالبة بالحوار واحترام القانون الدولي، بحسب البيان.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تسوية شاملة، لإعادة توحيد الجزيرة على أساس اتحاد فيدرالي.

وأيدت أنقرة إعادة فتح فاروشا بشكل جزئي، قبل انتخابات الشهر الماضي في الشمال المحتل، في خطوة انتقدتها الأمم المتحدة وأثينا ونيقوسيا.

(م ش)