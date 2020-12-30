​​​​​​​الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لأسلحة وذخيرة للسعودية والكويت

وقال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لثلاثة آلاف ذخيرة من القنابل دقيقة التوجيه إلى السعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

وبحسب البنتاغون، تشمل الحزمة 3000 ذخيرة GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB I)، وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني.

ويأتي البيع في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن الرئيس المنتخب جو بايدن، تعهد بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على الرياض لإنهاء حربها في اليمن.

وفي سياق متصل، قال البنتاغون في بيان منفصل إن وزارة الخارجية وافقت أيضًا على إمكانية بيع طائرات هليكوبتر أباتشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي للكويت في صفقتين منفصلتين، قد تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار.

وذكر البنتاغون، أن "حكومة الكويت كانت قد طلبت شراء ثماني طائرات أباتشي إيه.إتش-64 إي، وتحديث 16 طائرة أباتشي إيه.إتش-64 دي إلى النسخة أباتشي إيه.إتش-64 إي.

وأضاف في بيان أن قيمة صفقة طائرات الهليكوبتر قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، بينما ستصل قيمة قطع غيار منظومة باتريوت الصاروخية والتدريب على النسخة المطورة إلى 200 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، الكونغرس بالصفقتين، يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى أن العقدين قد تم توقيعهما أو أن المفاوضات قد انتهت، بحسب رويترز.

(ح)