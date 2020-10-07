وقالت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها "نشعر بقلق عميق بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تخطط لإجراء اختبار لنظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400 في موقع في مقاطعة سينوب على ساحل البحر الأسود".

وأضاف البيان بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية "نحن على علم بهذه التقارير، وسنواصل الاعتراض بشدة على شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي، ونشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها لتشغيل الإس-400".

وقال المتحدث: "إن تعليقنا لتركيا من برنامج اف-35، ردًّا على الاستحواذ التركي على الإس-400، يشير إلى الجدية التي تتعامل بها الإدارة مع هذه القضية".

وختم البيان "نواصل التأكيد على أعلى المستويات على أن صفقة إس-400 لا تزال تشكل عقبة رئيسية في العلاقة الثنائية وفي حلف الناتو، فضلًا عن خطر فرض عقوبات CAATSA المحتملة".

(م ش)