​​​​​​​الكاظمي: أكثر من نصف القوات الأميركية ستغادر البلاد قريبًا

وقال الكاظمي في الذكرى السنوية المئوية لتأسيس الجيش العراقي، أمس الثلاثاء: "من المؤسف حقًّا أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه"، وأضاف: "لن نسمح بأن تستخدم أراضي العراق لتصفية الحسابات بين الدول".

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بعضًا من قواتها من العراق ضمن توقيتات فنية خلال العام الماضي، نتيجة الاستهدافات المتكررة للمنطقة الخضراء في بغداد حيث مبنى السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى تعرض قوافل التحالف الدولي لهجمات.

وأشار الكاظمي إلى أنه: "كثمرة للحوار الإستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة، سوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات، ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني".

ولفت إلى أن "هذا التطور قد تأسس على ضوء جهوزية قواتنا المسلحة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه"، مضيفًا: "لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت.. ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".

وأعلن الكاظمي عام 2021 عامًا "للإنجاز العراقي"، وقال "علينا واجب إيصال العراق وشعبه إلى بر الأمان"، معتبرًا أن مرحلة "استنزاف ثروات العراق" وإمكاناته قد انتهت إلى "غير رجعة".

(ي م)