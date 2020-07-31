​​​​​​​الكاظمي يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين: "أعلن عن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 6 من يونيو 2021".

وأضاف أن من بين "أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب".

ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى "الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد".

وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت في مايو 2018، بعد تأخير عدة أشهر بسبب الحرب على داعش.

وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ أكتوبر الماضي.

)ي ح)