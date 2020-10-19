​​​​​​​الكاظمي يبدأ جولة أوروبية من فرنسا

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، غادر العاصمة بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مستهل جولته الأوروبية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا".

ويرافق الكاظمي في جولته الأوروبية، وفد حكومي رفيع يضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وفق تعبير الوكالة.

وسيجري الكاظمي لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، ويتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلاً عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية.

وكذلك ستتطرق الجولة للمواضيع الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبداية أيلول/سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة للعراق بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد "سيادته"، وفق وكالة فرانس برس.

(ي ح)