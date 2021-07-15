​​​​​​​الكاظمي وماكغورك يبحثان آليات انسحاب القوات الدولية من العراق

ووفق بيان للحكومة العراقية فإن الكاظمي التقى، اليوم، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، للتحضير لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

كما ناقش الكاظمي مع ماكغورك "التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات" بين الطرفين، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وتناول اللقاء "آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا".

وحسب البيان، فإن الجانبين بحثا أيضاً "الأوضاع الإقليمية والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال".

وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، بدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأميركية ضد داعش، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي.

وتسلمت القوات الأمنية العراقية قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة.

(د ع)