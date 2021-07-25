​​​​​​​الكاظمي إلى واشنطن في زيارة رسمية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الكاظمي قبيل مغادرته أرض الوطن إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن "الزيارة تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية".

وكان قد صرح رئيس الوزراء العراقي قبل زيارته إلى واشنطن خلال مقابلة حصرية مع "أسوشييتد برس" بأن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة مرتزقة داعش، إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تجرى مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع، على حد قوله.

وقال مصطفى الكاظمي إن العراق سيظل يطلب تدريباً وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة.

وأوضح الكاظمي أنه ليست هناك حاجة إلى "أية قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية"، دون أن يعلن عن موعد نهائي لرحيل القوات الأميركية. وأضاف أن قوات الأمن والجيش في العراق قادرة على الدفاع عن البلاد بدون دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

بيد أنه قال إن أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية التي أظهرت العام الماضي قدرتها على القيام بمهام مستقلة ضد داعش.

وأضاف الكاظمي أن "الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا فرضت جداول خاصة (لانسحاب القوات من العراق) تعتمد على المفاوضات التي سوف نجريها في واشنطن".

واتفقت الولايات المتحدة والعراق في نيسان/ أبريل الماضي على أن انتقال الولايات المتحدة إلى مهمة التدريب والمشورة يعني أن الدور القتالي الأميركي سينتهي، لكنهما لم يتوصلا إلى جدول زمني لاستكمال هذا الانتقال. وفي اجتماع يعقد غداً الاثنين بالبيت الأبيض، من المتوقع أن يحدد الزعيمان جدولاً زمنياً، من المحتمل أن يكون بحلول نهاية هذا العام.

(د ع)