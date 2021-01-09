​​​​​​​الكابيتول...خطوة غير محسوبة اقترفتها نانسي بيلوسي

أعلنت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي، مساء أمس الجمعة، أنها تحدثت مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من القيام بأعمال عسكرية عدائية أو إطلاق أسلحة نووية.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن نانسي بيلوسي، أبلغت أعضاء في مؤتمر عبر الهاتف مع الديمقراطيين أنها تلقت تطمينات من ميلي بأن هناك إجراءات حماية متبعة لاستخدام الأسلحة النووية.

إلا أن اتصال رئيسة مجلس النواب، برئيس هيئة الأركان ميلي، سلّط الضوء على قانونية وشرعية مثل تلك الخطوة والطلب أيضًا.

في حين اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذا الاتصال انتهاك لمبدأ فصل السلطات.

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت، أن ما تفعله بيلوسي قد يعتبر انقلابًا صغيرًا من خلال تشجيع بعض القيادات على عصيان الرئيس أو حتى وقف صلاحياته، مؤكدةً أنه لا يحق لنانسي بيلوسي أن تبلغ هيئة الأركان المشتركة بعدم إطاعة الرئيس.

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنه لا يوجد في الدستور الأميركي بند يسمح لرئيسة مجلس النواب بالتدخل في سلسلة القيادة العسكرية لحماية العالم من الرئيس.

ويقود النواب الديمقراطيين حملة لإقالة ترامب ومساءلته بعد اقتحام عدد من أنصاره مبنى الكابيتول، في ليلة عنيفة أوقعت 5 قتلى مساء الأربعاء، بينهم امرأة وضابط شرطة.

(د أ)