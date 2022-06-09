​​​​​​​الجزائر تجمد التجارة الخارجية مع إسبانيا ومدريد واثقة من أن عقود الغاز ستُحترم

أعلنت الجزائر تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الخميس 9 حزيران 2022، حسبما نقلت الإذاعة الجزائرية الدولية.

وتأتي هذه الخطوة غداة تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، ما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.

وفي المقابل، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.

وصرحت ريبيرا في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".

وعلقت الجزائر الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا وحظرت الواردات من مدريد في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من نزاع الصحراء الغربية. وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق حيث تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.

(م ش)