​​​​​​​الجيش اليمني: حررنا مواقع عسكرية جديدة جنوب مأرب

وأعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير مواقع يمين الردهة والفليحة، التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية".

كما أضاف أن الهجوم أسفر عن "مقتل وجرح عدد من الحوثيين إضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للميليشيات"، وفق ما نقلته شبكة العربية.

يذكر أنه منذ شباط/ فبراير 2021، كثف الحوثيون هجماتهم على مأرب، على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

(د ع)