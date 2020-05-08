​​​​​​​الجيش اليمني يُفشل هجوماً للحوثيين ويقتل عدداً منهم

أفشل الجيش الوطني وبمساندة من القبائل محاولة تسلل لمجموعات الحوثيين إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها في ذات الجبهة.

شبكة العربية قالت عن مصادرها بأن المعارك أسفرت عن مقتل قائد الهجوم للحوثيين في جبهة صرواح، المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني، مع عدد من العناصر الحوثية.

فيما ذكرت مصادر متطابقة للشبكة، عن مقتل قياديين بارزين في صفوف الحوثيين، في المواجهات التي شهدتها جبهة الوهبية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، أحدهما العقيد حمود المحاقري.

وفي السياق ذاته، وصل الجيش الوطني بعد معارك أمس الخميس مع الحوثيين، إلى مشارف سوق الوهبية، الذي بات تحت سيطرتها.

(ش ع)