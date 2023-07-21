​​​​​​​الجيش التركي وبدعم من الديمقراطي الكردستاني يشن هجوماً جديداً على آفاشين وازب 

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"قصف جيش الاحتلال التركي يوم 10 تموز الجاري تل الشهيد تولهلدان في ساحة المقاومة بمطقة كوري جارو، بواسطة الطائرات الحربية والمدافع، وفي الـ 12 تموز أيضاً بالطائرات الحربية والمدافع، وانزلوا جنوده في الساحة بمروحيات هليكوبتر، وأنزلت مروحيات هليكوبتر جنود الاحتلال التركي في ساحات تل الشهيد هارون، تل الشهيد تولهلدان، تل الشهيد ديدار بساحة المقاومة في منطقة كوري جاور في 14 تموز أيضاً، والجدير بالذكر، أجبر جيش الاحتلال التركي الانسحاب من هذه الساحات في فصل الشتاء الماضي نتيجة ضربات قوية التي الحق مقاتلو الكريلا بهم، لكنهم في الوقت الراهن، عاودوا شن الهجمات الاحتلالية على الساحات المذكورة، وتستمر هجمات العدوان التركي على ساحات المقاومة في كل من منطقة ساجا، كوكر، كوري جارو، وكاركر.

ـ استهدفت قواتنا الكريلا، جيش الاحتلال التركي يوم 19 تموز في تمام الساعة 07:00، أثناء تحركه في ساحة المقاومة بتلة إف إم (Fm)، مرة أخرى بالأسلحة الثقيلة.

ـ وفي 20 تموز الساعة 17:10، وجهت قواتنا ضربة لجهاز تشويش الهاتف المحمول للاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة إف إم، بواسطة سلاح قناص، ما أدى إلى تدمير الجهاز بالكامل.

ـ شن جيش الاحتلال التركي في 20 تموز، الساعة 20:30، 41 هجوماً على ساحة المقاومة بتلة جودي، بطائرات حربية و22 هجوماً آخر بمروحيات الهليكوبتر، وبعد قصف مكثف على المنطقة، أنزلت مروحيات هليكوبتر جنود الاحتلال التركي عشرات المرات في تمام الساعة 03:30 في تلة الشهيد زاغروس بساحة المقاومة في تلة جودي.

ـ وجهت قواتنا الكريلا 7 ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي يوم 21 تموز في تمام الساعة 06:00، أثناء محاولته الذهاب من تلة الشهيد زاغروس إلى ساحة المقاومة في تلة الشهيدة شيلان في تلة جودي بتكتيكات الكريلا المختلفة ومنعوا تقدم المحتلين في المنطقة.

ـ واستهدفت مقاتلونا الكريلا المحتلين في ساحة المقاومة للكتيبة العربية يوم 17 تموز في الساعة 10:00، بواسطة تكتيكات منسقة للكريلا، وفي سياق متصل، وجهت فرقنا المتحركة ضربات موجعة لجنود الاحتلال التركي بالأسلحة الفردية والثقيلة، ووفقاً للمعلومات المؤكدة، أسفرت هذه العملية عن مقتل 3 جنود أتراك، ونقلت مروحيات هليكوبتر قتلاها من المنطقة في الساعة 24:00، وتستمر هجمات الاحتلال التركي في المنطقة.

هجوم على متينا بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني

في 19 تموز في الساعة 06:00، بدأ جيش الاحتلال التركي عملية من البر في منطقة تلة أورتي في متينا، في الأماكن التي توجد فيها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأوا بالتحرك انطلاقاً من نقطة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتقدموا باتجاه ساحة ترفانيش والشهيد بلنك.

وفي 20 تموز في الساعة 09:30، تحرك الجنود من نقطة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تلة أورتي حيث نصبوا آليات المراقبة في تلة المنطقة، وحولت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المنطقة إلى نقطة تفتيش لجيش الاحتلال التركي، وساعدت العدو على مهاجمة قواتنا، وهذه العملية التي يُقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل علني الدعم لجيش العدو وتتعاون معهم، لا تزال مستمرة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية

في 11 و12 تموز، قصف جيش الاحتلال 4 مرات خنادقنا في ساحة المقاومة في كوكري في زاب، بالقنابل النووية التكتيكية.

في 20 تموز، قصف جيش الاحتلال خنادقنا في ساحة المقاومة في سيدا في زاب، بالقنابل النووية التكتيكية. استمرار الهجمات الاحتلالية عبر الجو والبر.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 17 و18 و19 تموز، هاجم جيش الاحتلال خنادق الكريلا في ساحة المقاومة في سيدا في زاب وفي ساحة المقاومة في تلة إف إم في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، وحاولوا تدمير الأنفاق بالجرافات.

في 18 و19 تموز، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي 3 مرات ساحة منطقة الشهيد دليل غرب زاب، 5 مرات ساحات المقاومة في تلة أورتي وتلة هكاري في متينا.

في 20 تموز، قصفت الطائرات الحربية التركية 7 مرات ساحة المقاومة في تلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرة واحدة ساحة المقاومة في تلة آمدية و41 مرة ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 18 تموز، قصفت المروحيات الهجومية التابعة للاحتلال التركي 14 مرة ساحة المقاومة في تلة هكاري في متينا، وفي 20 تموز، قصفت المروحيات الهجومية 22 مرة ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

في 17 و18 و19 و20 تموز، قصف جيش الاحتلال التركي 519 مرة ساحات المقاومة في سيدا في زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب، ساحة المقاومة في طابورا عربان في آفاشين، ساحات المقاومة في كولكا وتلة هكاري في متينا، ساحات تلة الشهيد حقي، تلة كاموران، تلة كوليت ونهر لولان، بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة."

(ف)