​​​​​​​الجيش الصيني: أجرينا تدريبات عسكرية جديدة على الحدود مع تايوان

وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، في بيان إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع إلى شرقي وجنوب غربي تايوان.

وأضافت دون الخوض في التفاصيل أن التدريبات تهدف إلى "اختبار وتحسين القدرة القتالية المشتركة للخدمات المتعددة والأسلحة".

وعلى مدار العامين الماضيين، تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة بالقرب منها والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

وسارعت القوات الجوية التايوانية يوم الجمعة لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن العتاد الذي استخدم في التدريبات شمل قاذفات ومقاتلات وطائرات مضادة للغواصات.

وأضافت أنه لم يجر إطلاق أي أعيرة ولم تحلق الطائرات الصينية في المجال الجوي لتايوان، ولكن الطائرات حلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتقوم بدوريات تعمل على منحها مزيداً من الوقت للرد على أي تهديدات.

وأفادت اليابان الأسبوع الماضي أن 8 سفن تابعة للبحرية الصينية منها حاملة طائرات مرت بين جزر في سلسلة أوكيناوا الجنوبية اليابانية إلى الشمال الشرقي من تايوان.

وأجرت تايوان أيضاً تدريبات صاروخية تم الإعلان عنها مسبقاً وتدريبات أخرى قبالة سواحلها الجنوبية والجنوبية الشرقية الأسبوع الماضي.

ولم تتخل الصين قط عن خيار استخدام القوة لإخضاع الجزيرة، ولكن حكومة تايوان ترفض مطالبات الصين بالسيادة، قائلة إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

(د ع)