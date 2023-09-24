​​​​​​​الجيش السوداني: مستعدون للتفاوض مع الدعم السريع وفق شروط

على جري العادة منذ أشهر، تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش ، وقوات الدعم السريع فقد استهدف سلاح المدفعية التابع للجيش صباح اليوم عدداً من الأهداف والنقاط التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، بحسب ما أفادته العربية/الحدث.

ولفتت العربية ان أعمدة دخان تصاعدت وسط العاصمة في منطقة السوق العربي ومحيط قيادة الجيش، فيما ضربت المسيرات الجوية للجيش أهدافاً متحركة للدعم في منطقة الأحياء القديمة وسط أم درمان.

وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لاسيما مقر القيادة العامة للجيش شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

يأتي استمرار عمليات القتال في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة مع شح مياه الشرب في عدد من أحياء أم درمان وبحري.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.

فيما أعرب قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عن استعداد مشروط للتفاوض مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو الملقب بالحميدتي

وبعد خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال البرهان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه واثق من الانتصار على قوات الدعم السريع.

وتابع البرهان أنه سيجلس مع حميدتي، طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الجانبان خلال محادثات مدينة جدة السعودية في أيار الماضي، مضيفًا: "نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات".

وقال: "إذا كانت قيادة هذه القوات المتمردة ترغب في العودة إلى رشدها وسحب قواتها من المناطق السكنية والعودة إلى ثكناتها، فسوف نجلس مع أي منهم، خاصة إذا التزم بما تم الاتفاق عليه في جدة، سنجلس لحل هذه المشكلة".

(س ع)