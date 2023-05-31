​​​​​​​الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر دبلوماسي سوداني، الأربعاء، بأن الجيش علّق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك بعد يومين على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لخمسة أيام أخرى بناء على الهدنة الأولى التي وقعت يوم 20 أيار واستمرت لسبعة أيام.

والإثنين، قال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة والسعودية رحبتا باتفاق تم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما لمدة خمسة أيام.

وأضاف البيان أن تمديد الاتفاق الذي وقع يوم 20 مايو "سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل لفترة أطول".

بدأت المحادثات في أوائل أيار وأسفرت عن إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين، واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار تم انتهاكهما مراراً.

ومنذ 15 نيسان، أسفر الاقتتال بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1,4 مليون شخص داخلياً ولجوء نحو 350 ألف آخرين إلى دول الجوار.

(م ش)