​​​​​​​الجيش السوداني يعلن سيطرته على كافة الأراضي السودانية

وأفادت شبكة العربية اليوم أنّ الجيش السوداني يقوم بتأمينٍ شاملٍ للمنطقة الحدودية مع إثيوبيا.

وأكّد مصدر عسكري أنّ رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة, مضيفاً أنّه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قُبالة إقليم أمهرة الإثيوبي.

وسيطرت القوات المسلحة السودانية اليوم, بعد معارك ضارية على كافّة الأراضي السودانية، وعلى جبل "أبو طيور" بالكامل، وأكّد مصدر عسكري رفيع لشبكة العربية، أنّ الجيش السوداني لن يتوقف إلّا باستعادة منطقة "خور شيد" آخر نقطةٍ على خط الحدود الدولية مع إثيوبيا.

هذا وقد وأعلن الجيش السوداني، الخميس، أنّه أرسل تعزيزاتٍ كبيرةً للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عددٍ من جنوده، كما تقدّمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" بشأن الاعتداءات الإثيوبيٍة.

(د أ)