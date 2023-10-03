​​​​​​​الجيش السوداني قصف السفارة الأثيوبية في الخرطوم

على وقع الاشتباكات التي تجددت اليوم في العاصمة الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش، اتهمت الأولى الأخير بقصف مقر السفارة الأثيوبية، حسب ما نشره موقع العربية.

وزعمت في بيان على حسابها في تويتر أن الجيش ومن وصفتهم بـ "فلول النظام" قصفوا مباني السفارة الأثيوبية، ما تسبّب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم.

كما وصفت تلك التصرفات بـ "البربرية"، لاستهدافها مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

إلى ذلك، أكدت سيرها في تحقيق هدفها المتجسد في "اقتلاع النظام البائد من جذوره كونه الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان: وفق تعبيرها.

أفادت العربية في وقت سابق اليوم، بأن الجيش قصف عدة مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة، فيما ردت الدعم السريع بالمضادات.

(س ع)