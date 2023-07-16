​​​​​​​الجيش السوداني في السعودية لاستئناف المفاوضات مع الدعم السريع

عاد ممثلون عن الجيش السوداني أمس، إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، مع دخول القتال بين الجيش وهذه القوات شهره الرابع، حسب وكالة رويترز.

وعلّقت السعودية والولايات المتحدة أوائل حزيران، محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار.

وبدأت بشكل منفصل محاولة للتوسط أطلقتها مصر الخميس ورحب بها الجيش السوداني، وكذلك قوات الدعم السريع.

وفشلت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في وضع حد للقتال الذي اندلع في منتصف نيسان في ظل صراع الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة، وكذلك الصراع الدولي المحتدم على النفوذ في هذا البلد الأفريقي.

(م ش)