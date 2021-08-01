​​​​​​​الجيش المصري يقتل 89 إرهابياً شمال سيناء

وصرحت القوات المسلحة المصرية خلال بيانها عن مقتل 89 إرهابياً "شديدي الخطورة"، في مناطق العمليات شمال سيناء.

وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، "أنه تم ضبط 73 بندقية آلية، و140 خزنة، و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازاً لاسلكياً، وطائرة بدون طيار مجهزة بكاميرا للتصوير، وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اكتشفت ودمرت 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة، و4 أحزمة ناسفة، و59 دراجة بخارية و52 عربة للعناصر الإرهابية".

وأشار البيان أيضاً إلى "قيام قوات حرس الحدود، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل إلى شمال سيناء".

وتابع البيان "في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد."

ومنذ فبراير/شباط 2018، يخوض الجيش المصري عملية عسكرية متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، ضد العناصر الإرهابية.

(ش ع)