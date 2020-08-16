​​​​​​​الجيش الليبي: جثث المرتزقة السوريين عادت إلى ذويهم مسلوبة الأعضاء الحيوية

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب في تصريح لـ"العربية.نت"، أن معلومات حصلوا عليها من سوريا، تفيد بأن أغلب جثث المرتزقة التي تصل من ليبيا إلى معبر حوار كلس العسكري الواقع في مدينة حلب، تكون مسلوبة الأعضاء، حيث تتم سرقتها للاتجار بها، دون أن يتمّ الكشف إلى حدّ الآن عن الجهة المسؤولة عن هذه العمليّة.

كما أضاف "أنه عندما تكثر الجثث يفتعلون تفجيرا، بعد وضعها في شاحنات مفخّخة، ومن ثم تفجيرها، ليدّعوا لاحقا أنهم قتلوا في التفجير"

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق في أحدث إحصاءاته مقتل أكثر من 450 مرتزق سوريا من بينهم أطفال، في معارك ليبيا، سقطوا خلال الاشتباكات، خصوصا في محاور القتال بالعاصمة طرابلس والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

)ي ح)